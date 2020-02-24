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МЧС в 2019 году назначило 1,1 млрд рублей штрафов за нарушения пожарной безопасности

Большая часть штрафов назначена за повторные нарушения требований пожарной безопасности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Инспекторами пожарного надзора в 2019 году выписано 62 тыс. штрафов на общую сумму 1,1 млрд рублей за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 2019 году государственными инспекторами по пожарному надзору назначено более 62 тыс. административных наказаний в виде штрафа на сумму более 1,1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Большая часть штрафов была назначена судами за повторные нарушения требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС за последние пять лет в три раза снизило количество проверок соблюдения требований пожарной безопасности на различных объектах. От проверок также были освобождены 730 тыс. объектов низкой категории рисков, что составляет более 30% от общего количества. Как отмечали в министерстве, этого удалось достичь благодаря отмене так называемой палочной системы проверок и внедрению риск-ориентированного подхода.

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