В Кувейте зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом

ТАСС, 24 февраля. Три первых случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в понедельник в Кувейте. Об этом сообщило агентство KUNA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что все зараженные прибыли из города Мешхед в Иране, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных является 53-летним гражданином Кувейта, второй - 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено. Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.

22 февраля кувейтский Минздрав, как информировало агентство KUNA, опроверг распространенные ранее в СМИ сообщения о случаях заражения коронавирусом нового типа в стране.