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Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, климатическая норма будет превышена до 16 градусов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе. Климатическая норма будет превышена вплоть до 16 градусов, сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на 9 градусов, послезавтра - на 7, в среду - на 6, в четверг и пятницу - почти на 9. Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним. Экстремально высокая температура, а самое интересное, что на всей территории страны такая высокая температура", - сказал он.

По словам Вильфанда, на севере Сибири температура выше нормы будет на 16 градусов, в Якутии - на 6-8 градусов, в Ростовской области - на 12 градусов, в Краснодарском крае - на 10 градусов. "Повсеместно очень высокая температура. Это обуславливает один и тот же Атлантический процесс", - пояснил он.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьЯкутия
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