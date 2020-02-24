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Распространение коронавируса нового типа

Посол Китая в России заявил о значительном снижении смертности от коронавируса в КНР

Чжан Ханьхуэй также сообщил, что ежедневно в Китае вылечиваются от коронавируса около 2 тыс. человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек ежедневно вылечиваются в Китае от коронавируса, а заболевает несколько сотен. Об этом в понедельник сообщил журналистам посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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"Ежедневно сейчас более 2 тыс. человек вылечившихся, - сказал Ханьхуэй. - А новых случаев заражения инфекцией [в день происходит] несколько сотен".

По словам главы китайского диппредставительства, значительно снизилась смертность от заболевания, в провинции Хубэй она сейчас составляет менее 3%, а в других провинциях - 0,55% от числа заболевших.

"Общие показатели [смертности от заболевания] значительно ниже, чем от обычного гриппа", - резюмировал дипломат.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 29 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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