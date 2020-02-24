{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 47

Умерли 12 человек

ТЕГЕРАН, 24 февраля. /ТАСС/. Число случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Иране достигло 47, зафиксировано 12 летальных исходов. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президиума Меджлиса (парламента) Асадулла Аббаси со ссылкой на данные министерства здравоохранения и медицинского образования.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Министр здравоохранения [Саид Намаки] сообщил, что у 47 человек выявлен коронавирус, из них 12 умерли", - цитирует Аббаси агентство ISNA.

Ранее власти сообщали, что число случаев заражения в Иране коронавирусом достигло 43, при этом было зафиксировано восемь летальных исходов. Смерти от коронавируса зарегистрированы в провинциях Кум, Маркази и Мазендеран.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посол Китая в России заявил о значительном снижении смертности от коронавируса в КНР
Чжан Ханьхуэй также сообщил, что ежедневно в Китае вылечиваются от коронавируса около 2 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС