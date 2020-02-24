Число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до четырех

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Число жертв болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло в Италии четырех человек. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA .

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Четвертой жертвой коронавируса в Италии стал 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо (область Ломбардия). Ранее от вызываемого новым коронавирусом заболевания умерли три человека - два в Ломбардии и один в Венето. Все они пожилые люди, у которых вирус вызвал осложнения на фоне проблем со здоровьем.

По словам губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны, общее число инфицированных коронавирусом в этой области достигло 150 человек. "У нас растет число заразившихся, и сейчас инфицированных уже около 150 человек", - сказал он.

Еще 21 случай зафиксирован в соседней с Ломбардией области Венето. Есть заболевшие в Эмилии-Романье и Пьемонте. Таким образом, общее число случаев заболевания по всей Италии приближается к 200. Ранее сообщалось о 152 случаях по всей стране.

В Ломбардии закрыты все школы, общественные места, отменены все общественные и спортивные мероприятия. 10 городов в эпицентре локальной вспышки коронавируса полностью изолированы. Карантин объявлен также в Венето, включая административный центр Венецию, где на два дня раньше закончился карнавал. Там также закрыты школы, отменены мессы в местных церквях. Подобные меры введены также в областях Эмилия-Романья, Фриули - Венеция-Джулия и Лигурия, где власти распорядились закрыть школы.