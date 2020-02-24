Журналиста "Известий" не пустили в Латвию и аннулировали шенгенскую визу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Журналист "Известий" Андрей Захаров не был допущен для въезда в Латвию, сообщается в понедельник на сайте "Пятого канала".

"Корреспондента МИЦ "Известия" Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии", - говорится в сообщении.

Съемочная группа прилетела в Ригу утром 24 февраля в командировку. Журналисту сообщили, что он не может въехать в страну и выдали ему соответствующие документы. Латвийские таможенники отказались разъяснять причины отказа во въезде.

В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили информацию. Кроме того, холдинг обратится за разъяснениями в МИД РФ и направит запросы в соответствующие органы Латвии и Эстонии, сообщили ТАСС в пресс-службе.

По информации телеканала, темой предстоящих съемок должно было стать расширение в 200 раз военной базы в латвийском городе Даугавпилс.

Отмечается, что в 2019 году Захаров выпустил несколько материалов об Эстонии, в одном из которых сообщалось об отказе местных властей провести мероприятия по случаю 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.