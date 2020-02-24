В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Такие данные приводятся в опубликованной в понедельник сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе не уточняется, чем могут быть обусловлены такие случаи.

Между тем, как сообщила газета South China Morning Post, с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.