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Распространение коронавируса нового типа

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

По данным газеты South China Morning Post, власти города ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов
Описание
© China Daily via REUTERS

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 февраля. /ТАСС/. Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).

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Между тем, как сообщила газета South China Morning Post, с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова была обнаружена инфекция.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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