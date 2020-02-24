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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся на Diamond Princess сотрудников японского Минздрава достигло шести

На борту лайнера остаются около 1 тыс. человек

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Японские медики обнаружили новый коронавирус еще у двух сотрудников Минздрава, работавших на круизном судне Diamond Princess. Об этом в понедельник объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Новые заразившиеся - рядовой сотрудник Минздрава и один работник карантинной службы ведомства. Таким образом, общее число сотрудников японского Минздрава, заразившихся на Diamond Princess, достигло шести. Все они проходят лечение.

К настоящему времени число случаев заражения на лайнере среди его пассажиров и членов экипажа составляет 691. Трое из заразившихся - пожилые японцы - умерли после госпитализации.

На борту лайнера сейчас остаются около 1 тыс. человек. Большинство из них - члены экипажа, а также те пассажиры, которые контактировали с заразившимися, но еще не были переведен в специальные учреждения в Японии с целью наблюдения за состоянием здоровья.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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