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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 833

В городе Тэгу зарегистрирован 41 новый случай заболевания

ТАСС, 24 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло с 763 до 833. Об этом сообщает в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

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По данным на 16:00 по местному времени (10:00 мск), в городе Тэгу, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, зарегистрирован 41 новый случай заражения. Кроме того, в соседней с Тэгу провинции Кёнсан-Пукто зарегистрированы 12 случаев инфицирования, в столице Южной Кореи, Сеуле, - один инфицированный пациент, в Пусане - 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее ведомство информировало о семи летальных исходах.

Южнокорейские власти выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка заболевания в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни - пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах, где в общей сложности присутствовали более тысячи человек. В настоящее время заболевшая изолирована и проходит курс лечения в больнице.

Теги
КитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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