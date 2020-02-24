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Верховный комиссар ООН призвала обеспечить равноправие в социальной сфере и политике

Мишель Бачелет обратила внимание на важное значение мер, направленных на расширение доступа граждан к образованию, охране здоровья и достойной жизни

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала мировое сообщество бороться с дискриминацией и проводить политику, направленную на обеспечение равноправия людей. Об этом она заявила в понедельник в Женеве, выступая на открытии 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Законы и политика, направленные на поддержание равенства, оказывают немедленное и долгосрочное позитивное воздействие на политические, социальные и экономические структуры, - отметила Бачелет. - Чтобы покончить с неравенством и бедностью, укрепить социальную стабильность, нам нужно ликвидировать дискриминацию".

Верховный комиссар обратила внимание на важное значение мер, направленных на расширение доступа граждан к образованию, охране здоровья и достойной жизни. По ее словам, для "продвижения социальной гармонии, экономической устойчивости и инноваций" необходимо широкое участие населения, включая молодежь, в политической, экономической и социальной жизни.

Призыв генсека ООН

Выступивший на открытии сессии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировому сообществу с "Призывом к действиям" в сфере защиты прав и свобод.

"Мой призыв к действиям обращен к семье ООН, к странам - членам организации, парламентариям, бизнес-сообществу, гражданскому обществу и людям повсюду в мире", - сказал он, подчеркнув, что нужно "в полной мере мобилизовать возможности Объединенных Наций" в целях обеспечения соблюдения прав человека.

"Основанный на правах человека подход, ориентированный на мирные и справедливые общества и уважение верховенства права, обеспечивает долгосрочное и инклюзивное развитие", - отметил административный глава всемирной организации. По его словам, следует "поставить принципы и механизмы прав человека в центр усилий по выполнению целей устойчивого развития".

Сессия СПЧ ООН

Совет ООН по правам человека на нынешней сессии рассмотрит в течение четырех рабочих недель самые актуальные правозащитные проблемы современности. В повестке дня - ситуация более чем в 30 государствах, в том числе в Афганистане, Бурунди, Венесуэле, Ливии, Мьянме, Сирии, на Украине, в Южном Судане и на оккупированных палестинских территориях. Первые три дня форума по традиции посвящены дискуссии в рамках сегмента высокого уровня. Всего в списке выступающих - представители 98 государств и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в сессии во вторник.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

Теги
Бачелет, МишельГутерриш, Антониу
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