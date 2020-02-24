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Распространение коронавируса нового типа

Власти Китая рекомендуют гражданам отказаться от поездок в США из-за "несправедливых мер"

В Пекине сообщили, что в связи с распространением коронавируса "американская сторона предприняла чрезмерно жесткие меры для обеспечения внутренней безопасности"

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Китайские власти рекомендуют гражданам страны временно отказаться от туристических поездок в США в связи с "несправедливым отношением" к отдыхающим из КНР. Об этом сообщило в понедельник Министерство культуры и туризма Китая.

"В последнее время в связи с распространением нового коронавируса американская сторона предприняла чрезмерно жесткие меры для обеспечения внутренней безопасности, - говорится в распространенном заявлении. - По отношению к китайским туристам стали применяться несправедливые меры. <…> Категорически не рекомендуется путешествовать в Соединенные Штаты"

В заявлении отмечается, что цель подобной меры - обеспечить безопасность граждан КНР.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77 тыс.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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