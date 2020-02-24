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Задержанной в Испании россиянке Красиловой грозит до пяти лет тюрьмы

В суде сообщили, что выдачи россиянки добиваются США, чтобы привлечь к ответственности за преступный сговор

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Олеся Красилова, задержанная на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) по запросу США, может быть приговорена максимум к пяти годам лишения свободы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель Национальной судебной коллегии Испании.

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"Она [Красилова] была задержана 14 февраля в аэропорту Тенерифе-Южный", - уточнили в судебной коллегии, добавив, что "на следующий день [россиянка] предстала по видеоконференции перед судьей", который постановил оставить ее под стражей.

"Ее [выдачи] добиваются США, чтобы привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных и [оказания] влияния на законные функции правительства США в отношении приема беженцев в США с максимальным наказанием пять лет", - объяснили в суде.

Там добавили, что россиянка "сказала, что не согласна с экстрадицией". В испанской инстанции уточнили, что Соединенные Штаты в течение 45 дней должны предоставить властям королевства все необходимые документы по вопросу выдачи.

Ранее МИД РФ сообщил, что, по "неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны". Согласно данным МИД РФ, Красилова является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" и прибыла на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. В настоящее время россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе.

В российском дипведомстве добавили, что по поручению посольства Красилову посетили сотрудники офиса почетного консула РФ на Канарских островах. В МИД также подчеркнули, что посольство России в Испании окажет максимальное содействие задержанной.

В свою очередь советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано в пятницу заявила журналистам, что ведомство не получало официальных уведомлений о том, что задержанная в Испании сотрудница находится в розыске.

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