В Новгородской области началась акция "Софийский десант" для помощи ветеранам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 февраля. /ТАСС/. Акция "Софийский десант", в ходе которой студенты из разных регионов России окажут помощь ветеранам и пенсионерам, проведут уроки в школах, посвященные событиям Великой Отечественной войны, и помогут привести в порядок воинские захоронения, началась в Новгородской области. В этом году в ней принимают участие в два раза больше волонтеров, сообщил в понедельник ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

"Старт молодежной патриотической акции "Софийский десант" был дан сегодня, 24 февраля, на общем сборе на площадке у главного корпуса Новгородского госуниверситета. Сразу после этого все семь отрядов десанта отправились в Демянский, Маловишерский, Маревский, Пестовский, Солецкий, Холмский районы. Всего же волонтеры планируют объехать 15 муниципалитетов. В этом году в акции принимают участие 110 человек, это в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в акции принимают участие не только студенту-волонтеры из Новгородской области, но и бойцы Российских студенческих отрядах (РСО) из регионов Северо-Запада, а также из Башкирии, Татарстана и Алтайского края. Участника акции будут помогать ветеранам и пенсионерам, проживающим на территории Новгородской области, со сложными домашними делами.

"Также [они] проведут уроки и мастер-классы в школах, организуют трудовые десанты на воинских захоронениях, концерты и профориентационные встречи. Акция проводится в регионе с 2015 года, а в этом году впервые при поддержке Росмолодежи", - добавил собеседник агентства. Акция "Софийский десант" завершится 1 марта.

Как сообщалось, проект "Софийский десант" входит в региональный план патриотических мероприятий в рамках Года памяти и славы в России в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он содержит более 100 акций и проектов, которые пройдут в течение года в Новгородской области.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организацию мероприятий в рамках этого года глава государства возложил на российский оргкомитет "Победа", координатор работы - руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно.