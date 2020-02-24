{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения новым коронавирусом в Иране достигло 60

В Минздраве республики обнародовали результаты анализов

ТЕГЕРАН, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 60 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Иране. Об этом заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Число человек, результаты анализов которых были положительными, составляет от 59 до 61", - сказал он. Харирчи добавил, что "умерли 12 человек".

В то же время депутат Меджлиса (парламента) от провинции Кум Ахмад Амирабади Фарахани подверг сомнению официальные данные. "По состоянию на вечер воскресенья (23 февраля - прим. ТАСС) число смертей из-за коронавируса достигло 50", - цитирует его агентство ILNA. Он не уточнил, откуда у него такие данные. По словам народного избранника, "этот вирус проник в Кум три недели назад, но об этом объявили с задержкой".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. Ранее иранские власти сообщали, что число случаев заражения в Иране коронавирусом достигло 47.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 170 медиков с Хайнаня отправились в охваченную вспышкой коронавируса провинцию Хубэй
Они будут отвечать за работу с пациентами, у которых болезнь протекает в особо тяжелой форме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС