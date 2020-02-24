Число случаев заражения новым коронавирусом в Иране достигло 60

ТЕГЕРАН, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 60 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Иране. Об этом заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

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"Число человек, результаты анализов которых были положительными, составляет от 59 до 61", - сказал он. Харирчи добавил, что "умерли 12 человек".

В то же время депутат Меджлиса (парламента) от провинции Кум Ахмад Амирабади Фарахани подверг сомнению официальные данные. "По состоянию на вечер воскресенья (23 февраля - прим. ТАСС) число смертей из-за коронавируса достигло 50", - цитирует его агентство ILNA. Он не уточнил, откуда у него такие данные. По словам народного избранника, "этот вирус проник в Кум три недели назад, но об этом объявили с задержкой".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. Ранее иранские власти сообщали, что число случаев заражения в Иране коронавирусом достигло 47.