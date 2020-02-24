Более 170 медиков с Хайнаня отправились в охваченную вспышкой коронавируса провинцию Хубэй

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Очередной сводный отряд из 171 медика отправился с Хайнаня в провинцию Хубэй, охваченную эпидемией вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

Церемония отъезда медиков состоялась в международном аэропорту Хайкоу - Мэйлань. По данным издания, в отряд вошли врачи и санитары восьми медучреждений острова. К настоящему времени власти региона отправили в Хубэй в общей сложности 863 медиков.

Как сообщили власти, эти врачи будут отвечать за работу с пациентами, у которых болезнь протекает в особо тяжелой форме. Эти медики являются специалистами по респираторным и инфекционным заболеваниям. В то же время данный сводный отряд, ставший седьмым по счету, является крупнейшим по численности.