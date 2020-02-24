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Распространение коронавируса нового типа

Гастроли Мацуева в Италии перенесли из-за вспышки коронавируса

Музыкант заверил, что это именно перенос, а не отмена мероприятий

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Концерты народного артиста России Дениса Мацуева в Болонье и Риме, запланированные 24 и 27 февраля соответственно, перенесены из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом пианист сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"К сожалению, мои концерты в Болонье и Риме переносятся на ближайшее будущее из-за вспышки злополучного коронавируса. Мы с организаторами концертов обеспокоены ситуацией, поэтому было принято решение о том, что в феврале, как ранее планировалось, эти концерты не состоятся", - написал Мацуев.

Музыкант заверил поклонников, что это именно перенос, а не отмена мероприятий, и пообещал позднее сообщить новые даты выступлений. "Всем заболевшим желаю скорейшего выздоровления, здоровым - не заболеть, ученым - поскорее придумать лекарство. В качестве самого действенного средства повышения иммунитета и настроения слушайте классическую музыку", - добавил он.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Италии превысило 210 человек. Руководители сразу нескольких областей - как тех, где возникли очаги заражения (северные Ломбардия и Венето), так и тех, где пока не зафиксировано заболевания (Лигурия и Фриули - Венеция-Джулия), - ввели жесткие меры предосторожности. Там закрыты на карантин школы, отменены все публичные мероприятия, приостановлена работа учреждений культуры и государственных приемных.

Теги
ИталияМацуев, Денис ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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