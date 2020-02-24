Опрос: 74% украинцев осудили протесты против размещения эвакуированных из Китая

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Большинство украинцев (74%) не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая граждан, которые прошли на прошлой неделе в регионах страны. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В то же время, по данным исследования, поддерживают такие акции около 15%, тогда как 11% затруднились с ответом.

Как показал опрос, чем выше уровень образования и доходов опрошенных, тем выше уровень неприятия протестов против обустройства в стране прибывших из Китая граждан. При этом больше всего тех, кто не одобряет протестные акции, живут на юге страны (80%).

Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная, за правопорядком следят 320 бойцов Национальной гвардии Украины, 70 полицейских и 16 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все эвакуированные из Китая, по данным Минздрава Украины, прошли обследование в санатории Новых Санжарах и не имеют признаков заболевания.