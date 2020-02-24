В Саранске во всех школах сняли карантин по гриппу и ОРВИ

ТАСС, 24 февраля. Карантин, введенный 12 февраля во всех школах Саранска из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, снят. С 25 февраля школьники вернутся к занятиям, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Карантин в школах Саранска продлеваться не будет. Учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования городского округа Саранск возобновляется с 25 февраля. Занятия будут вестись в штатном режиме, согласно расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее все школы Саранска закрыли на карантин с 12 по 18 февраля, чтобы ограничить распространение гриппа и ОРВИ. Впоследствии карантин был продлен до 22 февраля, школьники учились дистанционно.