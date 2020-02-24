Во Франции задержали автобус из Италии из-за пассажира, почувствовавшего недомогание

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Автобус, прибывший из Италии, задержан в понедельник на юго-востоке Франции после того, как у одного из пассажиров заподозрили симптомы заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

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По его сведениям, автобус прибыл из Милана в Лион в понедельник утром. Один из пассажиров, предположительно, гражданин Италии, почувствовал недомогание во время поездки. По прибытии в Лион он был доставлен в местную больницу. Остальным пассажирам запрещено покидать автобус.

В районе автобусной станции полиция выставила оцепление. На месте также находятся специалисты регионального агентства здравоохранения.

Как сообщили в автобусной компании Flixbus, до прибытия в Лион автобус сделал остановку в Турине и Гренобле.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию.

В Италии число умерших от болезни, вызванной новым коронавирусом, увеличилось, по последним данным, до пяти человек. Согласно информации властей, в общей сложности в стране выявлено 219 случаев заражения.