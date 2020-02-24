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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев инфицирования коронавирусом в Сингапуре достигло 90

При этом 53 человека полностью выздоровели

СИНГАПУР, 24 февраля. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Сингапуре достигло 90 человек, при этом 53 полностью выздоровели. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства здравоохранения страны.

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"Новый случай заражения вирусом был подтвержден у 75-летней гражданки Сингапура", - указывается в сообщении. "Эксперты установили, что источник инфицирования - одна из местных церквей, где ранее коронавирус был обнаружен у шестерых прихожан", - отметили в ведомстве. "На сегодняшний день семь пациентов находятся в критическом состоянии, при этом в воскресенье сообщалось о пятерых", - говорится в заявлении.

В Минздраве также рассказали, что "были установлены личности свыше 2,8 тыс. человек, которые контактировали с заболевшими, более 1,9 тыс. из них уже завершили пребывание на карантине, при этом 856 продолжают находиться в специализированных изоляционных центрах".

Ранее власти Сингапура признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению в стране пандемии.

Теги
СингапурКитайРаспространение коронавируса нового типа
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