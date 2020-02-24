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Лавров заявил, что Россия построит и оснастит в Таджикистане пять русскоязычных школ

В них будут вести обучение на русском языке

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия окажет содействие Таджикистану в строительстве и оснащении пяти русскоязычных школ. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Россия ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве и оснащении в Таджикистане пяти школ - в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, где обучение будет вестись на русском языке, - отметил он. - Мы едины в том, что последовательное наполнение этого соглашения станет эффективным ответом на растущий запрос таджикистанцев на российское образование".

Глава российского дипведомства обратил внимание на углубление двусторонних культурно-гуманитарных и образовательных контактов, назвав среди наиболее успешных проект направления в школы Таджикистана преподавателей из России. "Этим начинанием, кстати, заинтересовались и другие страны Центральноазиатского региона", - заметил Лавров.

Развитие русского языка

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уделает внимание вопросу поддержания и развития русского языка в республике. Об этом заявил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, на встрече стороны подробно остановились на вопросах сотрудничества в сфере образования. "В Таджикистане бережно относятся к поддержанию и развитую преподавания русского языка, личное внимание уделяет этому вопросу глава нашего государства", - указал Мухриддин.

Министры также обсудили подготовку Дней культуры России в Таджикистане в 2020 году. "Наша сторона заверила российских коллег о готовности оказать всяческое содействие", - добавил глава МИД Таджикистана.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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