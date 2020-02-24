Опрос: на Украине рейтинг партии "Слуга народа" за месяц упал на 9%

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" упал за месяц на 9%, до 36%. Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник социологического опроса, проведенного Центром имени Разумкова.

"Если бы в ближайшее время на Украине проходили парламентские выборы, то большая часть (36%) украинцев, определившихся с выбором, отдали бы голос за партию "Слуга народа", - отмечается в отчете социологов. При этом они обращают внимание на то, что в январе этот показатель был на уровне 45%.

По данным центра Разумкова, 15% опрошенных готовы отдать голоса за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 13% - за "Европейскую солидарность" экс-президента Петра Порошенко, 10% - за партию "Батькивщина", 5% - за "Силу и честь".

За действующего президента Зеленского проголосовали бы 40% в случае выборов в ближайшее время, сопредседателя партии "Оппозиционная реформа - за жизнь" Юрия Бойко готовы поддержать 15%, экс-президента Украины Петра Порошенко - 13,5%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 10%.

Опрос проводился 13-17 февраля среди 2018 респондентов 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.