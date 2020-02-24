Специалисты КНР и ВОЗ не выявили существенных мутаций у нового коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщил в понедельник глава правительственной рабочей группы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

"Явных мутаций у вируса не обнаружено. Его первоисточник еще не установлен, однако существует вероятность, что главными разносчиками являются летучие мыши, а косвенными - панголины", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам Лян Ваньняня, примерно 80% инфицированных - люди в возрасте от 30 до 69 лет. Он также уточнил, что до 85% случаев заражения произошло в семьях.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77 тыс.