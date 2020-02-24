Более 3,3 тыс. медиков заразились в Китае во время ликвидации вспышки коронавируса

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Свыше 3,3 тыс. медицинских работников заразились в Китае во время ликвидации вспышки нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, озвученные в понедельник на пресс-конференции совместной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайских властей.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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Согласно информации, до 90% из них заразились при проведении масштабной операции по ликвидации вируса в провинции Хубэй.

Как напомнил глава правительственной рабочей группы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Лян Ваньнянь, риску заражения подвержены практически все возрастные группы населения. Он подчеркнул, что быстрому распространению инфекции на первоначальном этапе способствовала высокая мобильность населения в канун Нового года по лунному календарю (с середины января по начало февраля) и во время выходных по случаю праздника.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.