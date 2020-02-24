В ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако на настоящий момент она представляет собой эпидемию. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Использование определения "пандемия" не отвечает фактам", - отметил он, пояснив, что речь идет об "эпидемии в различных частях мира". Вместе с тем, как подчеркнул глава ВОЗ, эта вспышка "имеет потенциал пандемии".