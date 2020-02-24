Минздрав Прикамья проверит информацию о работниках скорой, тащивших мужчину по асфальту

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края проверит информацию в соцсетях о медиках, тащивших мужчину по асфальту до автомобиля скорой помощи, не используя носилки. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

По данным местных СМИ, соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях. На кадрах один из мужчин, заносивших пациента в автомобиль, объяснил поступок тем, что больной "весь грязный".

"Несомненно, проверим данную информацию. Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края, уточнив, что состояние алкогольного опьянения не повод отказать в оказании экстренной медпомощи.