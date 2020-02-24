{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Белый дом запросит у Конгресса $1 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса

По данным издания Politico, эти средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Белый дом на этой неделе направит запрос в Конгресс США на выделение около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на трех сотрудников, задействованных в планировании.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Детали пока согласовываются <...>. Запрос на выделение около $1 млрд должен быть направлен в Конгресс в ближайшие дни", - отмечается в публикации.

Как ранее сообщала газета Politico, данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Умерла старейший американский математик, участвовавшая в расчетах орбит для NASA
Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС