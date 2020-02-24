{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла старейший американский математик, участвовавшая в расчетах орбит для NASA

Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Математик Кэтрин Джонсон, работавшая над расчетами параметров орбит для космических полетов NASA, умерла в понедельник в возрасте 101 года. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Запуск в Советском Союзе в 1957 году первого спутника изменил историю и стал переломным событием в жизни Кэтрин Джонсон", - отмечается в сообщении. В 1957 году она подготовила часть математического анализа для документа "Заметки о космических технологиях" для группы инженеров, вошедших впоследствии в состав Специальной группы по космосу, занимавшейся оценкой возможности космических полетов. Она участвовала в анализе траектории для суборбитального полета американского астронавта Алана Шепарда в мае 1961 года, орбитального полета Джона Гленна в феврале 1962 года, а также участвовала в расчетах по лунной программе "Аполлон" и по программе полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle.

"В NASA с горечью узнали о том, что Кэтрин Джонсон умерла этим утром в возрасте 101 года, - отметил в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн. - Она была американской героиней, и ее выдающиеся исследования никогда не будут забыты".

Теги
США
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Белый дом запросит у Конгресса $1 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса
По данным издания Politico, эти средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС