Умерла старейший американский математик, участвовавшая в расчетах орбит для NASA

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Математик Кэтрин Джонсон, работавшая над расчетами параметров орбит для космических полетов NASA, умерла в понедельник в возрасте 101 года. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Запуск в Советском Союзе в 1957 году первого спутника изменил историю и стал переломным событием в жизни Кэтрин Джонсон", - отмечается в сообщении. В 1957 году она подготовила часть математического анализа для документа "Заметки о космических технологиях" для группы инженеров, вошедших впоследствии в состав Специальной группы по космосу, занимавшейся оценкой возможности космических полетов. Она участвовала в анализе траектории для суборбитального полета американского астронавта Алана Шепарда в мае 1961 года, орбитального полета Джона Гленна в феврале 1962 года, а также участвовала в расчетах по лунной программе "Аполлон" и по программе полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle.

"В NASA с горечью узнали о том, что Кэтрин Джонсон умерла этим утром в возрасте 101 года, - отметил в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн. - Она была американской героиней, и ее выдающиеся исследования никогда не будут забыты".