Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в суде Манхэттена признало американского продюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN , он оправдан по двум наиболее серьезным пунктам обвинения.

Телекомпания уточняет, что Вайнштейн признан виновным по одному пункту обвинения в преступлении сексуального характера в отношении одной женщины, а также одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении другой. CNN отмечает, что по первому пункту Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет, а по второму - до четырех лет условно. При этом присяжные признали продюсера невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

Жюри присяжных, в которое вошли семь мужчин и пять женщин, приступило к обсуждению дела американского продюсера в минувший вторник. Обвинения в адрес Вайнштейна строятся по большей части на показаниях двух женщин, которые ранее являлись коллегами продюсера. На судебном процессе выступили и другие женщины, которые заявили, что были изнасилованы Вайнштейном, однако их свидетельства не могли быть внесены в основные материалы дела за истечением срока давности.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.