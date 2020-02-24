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Скандал вокруг Харви Вайнштейна

Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

Продюсер признан виновным по двум пунктам обвинения из пяти
Харви Вайнштейн AP Photo/Mark Lennihan
Описание
Харви Вайнштейн
© AP Photo/Mark Lennihan

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в суде Манхэттена признало американского продюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, он оправдан по двум наиболее серьезным пунктам обвинения.

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Телекомпания уточняет, что Вайнштейн признан виновным по одному пункту обвинения в преступлении сексуального характера в отношении одной женщины, а также одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении другой. CNN отмечает, что по первому пункту Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет, а по второму - до четырех лет условно. При этом присяжные признали продюсера невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

Жюри присяжных, в которое вошли семь мужчин и пять женщин, приступило к обсуждению дела американского продюсера в минувший вторник. Обвинения в адрес Вайнштейна строятся по большей части на показаниях двух женщин, которые ранее являлись коллегами продюсера. На судебном процессе выступили и другие женщины, которые заявили, что были изнасилованы Вайнштейном, однако их свидетельства не могли быть внесены в основные материалы дела за истечением срока давности.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.

Теги
СШАСкандал вокруг Харви Вайнштейна
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