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Умер президент музея-заповедника "Петергоф" Знаменов

Вадиму Знаменову было 83 года

ТАСС, 24 февраля. Руководитель государственного музея-заповедника "Петергоф" Вадим Знаменов умер в возрасте 83 лет. Об этом в воскресенье сообщается на сайте музея.

"Сегодня, 24 февраля, на 84-м году жизни скончался Вадим Валентинович Знаменов, президент Государственного музея-заповедника "Петергоф", - говорится в сообщении.

Прощание состоится 28 февраля в 12 часов в Большом Петергофском дворце. Знаменов будет похоронен на Бабигонском кладбище Петергофа.

Знаменов работал в Петергофе больше 50 лет. В 1965 году после окончания исторического факультета ЛГУ он был принят в Петродворец на должность главного хранителя. Через девять лет стал генеральным директором музея, в 2009 году назначен президентом музея-заповедника "Петергоф".

При его участии коллективом музея проделана работа по изучению дворцов и парков, проведена реставрация сохранившихся и воссоздание утраченных в годы войны памятников, восстановлены Большой каскад, дворцы Нижнего парка и Александрии.

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