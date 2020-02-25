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Сын Порошенко в годовщину "майдана" спел на концерте с Face в Лондоне

Михаил Порошенко вышел на сцену и спел строчки из песни российского рэпера "Я как Гоша Рубчинский"
Рэпер Face Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Рэпер Face
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Великобритании, вышел на сцену к российскому рэперу Face не его концерте в Лондоне. Видео, на котором он танцует и подпевает исполнителю из РФ, вызвало бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях на Украине, в том числе и потому, что Порошенко-младший веселился в шестую годовщину трагических событий на "майдане".

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"Сын Порошенко развлекался на российской вечеринке не просто на какой-то День Нептуна, а прямо на шестую годовщину массовых убийств на "майдане", когда его циничный папа с пафосом и трагическим видом выдавливал на месте преступления слезы из своей воровской головы", - написал в понедельник в своем Telegram-канале украинский юрист Андрей Портнов. При этом он, говоря о Петре Порошенко, вспомнил широко обсуждаемую недавно в социальных сетях фотографию, на которой бывших украинский президент плачет около мемориала погибшим на "майдане". Многие пользователи соцсетей после публикации этого снимка оставляли комментарии, смысл которых сводился к тому, что они не поверили в искренность слез Порошенко.

На лондонском видео Михаила Порошенко видно, как он выходит в ходе концерта рэпера к нему на сцену и поет строчки из его песни "Я как Гоша Рубчинский".

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский в Telegram-канале "dubinsky.pro", который считается его личным блогом, комментируя появившееся в интернете видео с лондонской вечеринки, предложил отправить именно Михаила Порошенко на конкурс "Евровидение". "Предлагаю отправить на "Евровидение" Мишу Порошенко. От России", - написал он.

Порошенко-младший уже не первый раз оказывается в центре подобных скандалов. Украинское издание "Страна.ua" напомнило, что в прошлом он фотографировался в реглане с надписью "Russia" и публично признавался, что в повседневной жизни общается не на украинском, а на русском языке.

В конце прошлой недели на Украине прошел целый ряд памятных мероприятий, посвященных шестой годовщине трагических событий на киевском "майдане".

Теги
УкраинаВеликобританияРоссия
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