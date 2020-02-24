NYT: вынесение приговора продюсеру Вайнштейну состоится 11 марта

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Вынесение приговора американскому продюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии, состоится 11 марта в суде в нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По ее данным, непосредственно после оглашения вердикта жюри присяжных судья Джеймс Берк заявил, что вынесение приговора по делу продюсеру состоится в среду, 11 марта. До этого момента Вайнштейн будет находиться под стражей, несмотря на просьбу адвоката Донны Ротунно разрешить ему дожидаться вынесения приговора дома по состоянию здоровья.

При этом она подчеркнула, что Вайнштейн намерен оспаривать приговор. "Битва еще не закончена", - указала адвокат, посетовав на то, что все члены жюри присяжных заранее знали о рассматриваемом деле.

Ранее в понедельник жюри присяжных признало Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в преступлении сексуального характера в отношении одной женщины, а также одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении другой. По первому пункту Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет, а по второму - до четырех лет условно. При этом присяжные признали продюсера невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

Жюри присяжных, в которое вошли семь мужчин и пять женщин, приступило к обсуждению дела американского продюсера в минувший вторник. Тогда же судья запретил адвокатам продюсера любые контакты с прессой до вынесения решения жюри. Причиной стало то, что Ротунно опубликовала в журнале Newsweek комментарий в поддержку своего клиента. Она отметила, что присяжным не следует обращать внимание на многочисленные публикации, в которых говорится о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна.

Обвинения

Обвинения в адрес Вайнштейна строятся по большей части на показаниях двух женщин, которые ранее являлись коллегами продюсера. На судебном процессе выступили и другие женщины, которые заявили, что были изнасилованы Вайнштейном, однако их свидетельства не могли быть внесены в основные материалы дела за истечением срока давности.

В октябре 2017 года в "Нью-Йорк таймс" был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.