Празднование буддийского Нового года впервые состоится в Кремлевском дворце

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Празднование Сагаалгана - Нового года по лунному календарю, который отмечают буддисты России с 24 февраля, впервые состоится в Государственном Кремлевском дворце. 25 и 26 февраля более 300 артистов из Бурятии выступят на главной сцене страны в честь наступления Года мыши, свои работы также представят лучшие бурятские художники, сообщили ТАСС в правительстве Бурятии.

"25 и 26 февраля в Кремлевском дворце состоится масштабный концерт, приуроченный к празднику Белого месяца. 24 февраля наступил Новый год по лунному календарю - Год мыши. В дни его празднования лучшие творческие коллективы и артисты Бурятии презентуют москвичам и гостям столицы России культуру многонационального народа, проживающего в республике, специально для этого в Москву приехали более 300 артистов, художники, а также ламы (буддийские священнослужители). Через культурную призму зрители увидят жизнь центра буддизма в России", - сообщили в региональном правительстве.

Представление в Кремле метафорически охватит пять стихий учения буддизма. Каждая из частей будет иметь свое название: "Стихия воды", "Стихия земли", "Стихия дерева", "Стихия огня" и "Стихия металла". Выступят солисты Театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, лучшие творческие коллективы республики - Государственный национальный театр "Байкал", Государственный цирк Бурятии. В фойе Кремлевского дворца два дня будут работать выставки известных в Бурятии художников - скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева, ювелира Жигжита Баясхаланова.

Помимо масштабного мультимедийного шоу и выставки Национального музея Бурятии в Гербовом фойе Кремлевского дворца будет развернута программа Центра восточной медицины (Улан-Удэ) - единственной в России государственной медицинской организации, оказывающей услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины. Центр представит уникальные копии четырех листов атласа тибетской медицины - этот памятник культуры, искусства и науки Центральной Азии, хранящийся в Бурятии, является единственной полной копией тибетского подлинника XVII века.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что такой концерт - уникальная возможность показать всей стране, что такое Бурятия. Бурятия, подчеркнул он, это больше, чем Байкал - это удивительная культура бурят, русских, старообрядцев. Бурятии есть, что показать, есть, о чем рассказать - о том, чего в России больше нет нигде, подчеркнул глава региона.

Как правильно отметить Год мыши

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого принято ходить в гости к родственникам, причем обычай таков, что младшие навещают старших - это дань уважения и возможность побольше узнать о своем роде и познакомиться с другими родственниками.

Почетным угощением в дни торжества является белая пища из молочных продуктов и мясные блюда. Сагаалган широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области, Калмыкии и Тувы.