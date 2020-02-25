"Известия": аттестаты несовершеннолетних участников уголовных процессов могут засекретить

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Аттестаты и личные данные школьников, которые являются потерпевшими и находятся под госзащитой или проходят свидетелями в уголовном судопроизводстве, будут убраны из открытого доступа. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект постановления Минпросвещения.

"Министерством просвещения РФ действительно подготовлен соответствующий проект. Сейчас он проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. Предусмотренные в документе меры безопасности не отнесены к полномочиям Министерства просвещения Российской Федерации. В этой связи сведениями о возможном количестве лиц, в отношении которых может быть принято такое решение, Минпросвещения России не располагает", - отметили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что в настоящее время в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении (ФРДО) не вносятся данные только о документах об образовании, выданных силовыми структурами, в числе которых Служба внешней разведки (СВР), ФСБ, Федеральная служба охраны (ФСО), ФСИН, Росгвардии, ФТС, Минобороны и МВД. Кроме того, согласно действующему Уголовному кодексу РФ, запрещено распространять информацию, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего, в публичном пространстве.

Как сообщает издание, электронная база данных для хранения всех аттестатов и дипломов была создана по решению правительства для того, чтобы ликвидировать оборот поддельных документов, сократить число нарушений и масштабы коррупции в образовательных учреждениях.