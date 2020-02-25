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Большинство школ Камчатки готовы бесплатно кормить младшеклассников в 2020 году

Только в семи школах региона из 144 есть проблема с организацией питания учеников из-за необходимости расширить обеденные залы
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Большинство школ Камчатского края готовы приступить к организации горячего бесплатного питания для учащихся младших классов уже в новом учебном году. Об этом ТАСС сообщила во вторник председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко.

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15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. На Камчатке только семь школ из 114 заявили о проблемах с организацией в этом году бесплатного питания для всех учеников младшей школы.

"Наша задача с 1 сентября 2020 года максимально обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием, и к этому готовы почти все школы полуострова. Семь школ из 144 пока остаются проблемными из-за необходимости расширять обеденные залы. В любом случае, министр образования Камчатского края Александра Короткова заверила, что до начала 2022 года все проблемные вопросы будут решены, и 100% наших школ будут обеспечивать учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием", - рассказала ТАСС Татьяна Ткаченко.

Она добавила, что всего за пять лет в федеральном проекте "Укрепление общественного здоровья" в рамках нацпроекта "Демография" поучаствовали более 50 учреждений образования Камчатки. Теперь все они имеют современные столовые, соответствующие всем требованиям и стандартам.

Полезное - детям

Между тем общественники Камчатки считают, что уровень организации питания в школах полуострова должен расти. Как рассказала ТАСС модератор региональной тематической площадки ОНФ "Образование" в Камчатском крае Марина Лысенко, меню горячих завтраков и обедов в образовательных учреждениях полуострова должно учитывать потребности детей всех категорий здоровья.

"Сегодня в наших школах достаточное количество учащихся с диабетом I типа, малышей с непереносимостью глютена и лактозы. И если они будут кушать все, что продают в школьном буфете и ставят на стол на завтрак, всю тонну сладкого и мучного, то здоровье этих детей окажется под угрозой. Вариантов решения проблемы здесь два: либо наладить доставку спецпитания в школы, и должны появиться компании, которые будут этим заниматься, либо организовать в образовательных учреждениях какое-то помещение, где дети с особенностями здоровья могут хранить принесенную из дома пищу в подходящих для этого условиях, где-то ее разогревать и есть вместе со всеми, точно из таких же тарелок, что и остальные. Конечно, для налаживания этого процесса нужно время, но к какому-то из этих вариантов абсолютно точно нужно стремиться", - рассказала Марина Лысенко.

В 114 школах Камчатского края в начальных классах обучаются более 15 тыс. детей. Из них около 6 тыс. являются льготниками и получают двухразовое бесплатное горячее питание. Остальные младшеклассники пока питаются платно.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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