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В Японии умер старейший мужчина в мире

Титэцу Ватанабэ было 112 лет

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. 112-летний житель префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, умер. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что японский долгожитель, который родился 5 марта 1907 года, умер еще 23 февраля. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года.

Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. Самая пожилая женщина Японии - 117-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака - является носителем титула самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса.

Теги
Япония
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