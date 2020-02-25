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Распространение коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2663

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения страны, выздоровели более 27,2 тыс. человек
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© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 25 февраля. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2663, выздоровели более 27,2 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

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Как отмечает ведомство, за сутки была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. 

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки - 68 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 56 - в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается около 64,8 тыс. случаев заражения. В понедельник из медучреждений были выписаны более 2,1 тыс. человек.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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