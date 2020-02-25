Белый дом запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация США отправила в понедельник в Конгресс запрос на предоставление финансирования в размере $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

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"Администрация США сегодня [в понедельник] направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере $2,5 млрд для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки столь необходимого оборудования и материалов", - отмечается в документе. При этом непосредственно на разработку вакцины будет направлено около $1 млрд.

"Мы также высвобождаем имеющиеся ресурсы и расширяем возможности реагирования [на заболевание]", - указали в управлении. Белый дом предлагает направить на эти меры неиспользованные средства в размере $1,3 млрд, а также добавить к ним $1,2 млрд. Речь идет, например, о деньгах, выделенных законодателями на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

По данным агентства Associated Press, во вторник представители администрации проведут для сенаторов США брифинг за закрытыми дверями, на котором расскажут о принимаемых мерах борьбы с распространением заболевания. В среду уже в Палате представителей пройдут открытые слушания с представителями Госдепартамента и Минздрава.