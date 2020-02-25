{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Белый дом запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

На ускорение разработки вакцины планируют направить около $1 млрд
Белый дом AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Белый дом
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация США отправила в понедельник в Конгресс запрос на предоставление финансирования в размере $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Администрация США сегодня [в понедельник] направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере $2,5 млрд для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки столь необходимого оборудования и материалов", - отмечается в документе. При этом непосредственно на разработку вакцины будет направлено около $1 млрд.

"Мы также высвобождаем имеющиеся ресурсы и расширяем возможности реагирования [на заболевание]", - указали в управлении. Белый дом предлагает направить на эти меры неиспользованные средства в размере $1,3 млрд, а также добавить к ним $1,2 млрд. Речь идет, например, о деньгах, выделенных законодателями на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

По данным агентства Associated Press, во вторник представители администрации проведут для сенаторов США брифинг за закрытыми дверями, на котором расскажут о принимаемых мерах борьбы с распространением заболевания. В среду уже в Палате представителей пройдут открытые слушания с представителями Госдепартамента и Минздрава.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Японские власти просят бизнес активнее переводить персонал на работу на дому
Правительство призывает предпринимателей создавать условия, позволяющие работникам без помех оставаться дома в случае недомогания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС