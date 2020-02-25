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Распространение коронавируса нового типа

В США заявили, что до конца апреля начнут испытывать вакцину от нового коронавируса

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что препарат может стать широко доступным в 2021 году при условии успешного завершения испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США намерен начать до конца апреля текущего года клинические испытания вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил директор данного учреждения Энтони Фаучи в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник.

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Препарат разработан американской фармацевтической компанией Moderna в сотрудничестве с указанным институтом. Первая партия вакцины уже передана подчиненным Фаучи. В испытаниях примут первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были заражены вирусом. Медики должны установить является ли препарат эффективным, а также безопасно ли его применение для человека. Результаты могут быть получены в июле или августе.

Фаучи отметил, что вакцина была разработана очень быстро. По его словам, даже если первые испытания будут завершены успешно, препарат может стать широко доступным только в следующем году. Директор института констатировал, что распространение вируса может замедлиться в теплые месяцы. "Применение вакцины является единственным способом полностью подавить распространение инфекции", - добавил он.

Компания Moderna была основана в 2010 году. Ее головной офис находится в штате Массачусетс. В публикации отмечается, что разработкой вакцины от нового коронавируса занимаются также другие компании и учреждения.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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