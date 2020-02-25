Число заразившихся новым коронавирусом в Республике Корея выросло до 893

ТАСС, 25 февраля. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось на 60 и составило 893 человека. Об этом во вторник сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Ранее власти информировали о 833 инфицированных и семи умерших.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю: он начнется 9 марта.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.