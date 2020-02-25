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Распространение коронавируса нового типа

Японские власти просят бизнес активнее переводить персонал на работу на дому

Правительство призывает предпринимателей создавать условия, позволяющие работникам без помех оставаться дома в случае недомогания

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии в целях борьбы с распространением нового коронавируса призывает частный бизнес активно переводить персонал на удаленные схемы работы на дому и сдвигать время приезда сотрудников в офисы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

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"Предотвратить распространение нового коронавируса можно в том числе путем широкого распространения работы на дому по компьютерным сетям и гибких изменений в графиках прибытия служащих в офисы, чтобы уменьшить скопление людей на транспорте, - приводит его слова информационное агентство Kyodo. - Мы усилим воздействие на частный бизнес, чтобы он активнее вводил такие меры".

Правительство, по словам министра, призывает также предпринимателей создавать условия, позволяющие работникам без помех оставаться дома в случае недомогания.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. 691 из них - пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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