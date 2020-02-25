На Камчатке открыли для туристов посещение Авачинского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля, /ТАСС/. Снята декабрьская рекомендация МЧС не посещать туристам Авачинский вулкан из-за возросшей сейсмоактивности. Об этом сообщается на сайте камчатского правительства после авиамониторинга во вторник Авачинской сопки вице-премьером Сергеем Хабаровым, группой вулканологов, метеорологов и специалистов МЧС.

Установлено, что вулкан пока не представляет опасности.

В начале декабря над кратером невооруженным глазом можно было наблюдать свечение из-за термальной аномалии. По заверениям вулканологов, это не может служить однозначным предвестником скорого извержения, но спасатели настоятельно рекомендовали туристам воздержаться от прогулок к вулкану.

Точные результаты обследования вулкана будут известны после полного анализа полученных данных. Но вулканологи уверены, что причин для беспокойства у камчатцев нет: внешне вулкан находится в нормальном состоянии. "К подножию могут приезжать как организованные группы, так и самостоятельные туристы", - приводятся в сообщении слова Сергея Хабарова.

Он сказал, что вулканологи в ходе облета обследовали территорию вокруг вулкана. В зимнее время очень хорошо просматривается местность, поэтому видно, как распространялись лавовые потоки в прошлых извержениях Это позволяет прогнозировать развитие ситуации в случае возможных извержений Авачинского и Корякского вулканов в будущем. Все указывает на то, что сейчас они спокойны.

Авачинский действующий вулкан находится к северу от Авачинской бухты, в пешей доступности от Петропавловска-Камчатского и Елизово. Высота - 2 741 м. Последние извержения происходили в 1991 и 2001 годах.