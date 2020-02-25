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Распространение коронавируса нового типа

Четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Умершему было более 80 лет

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус, скончался в японской больнице. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Умершему было более 80 лет. Это четвертая жертва среди пассажиров судна.

Общее число заразившихся на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, произошла в КНР в декабре. Случаи заражения выявлены в 32 странах. В Китае зафиксировано 2663 летальных исхода, выздоровели 27,2 тыс. человек, общее число заразившихся превысило 77,6 тыс.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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