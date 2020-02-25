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Распространение коронавируса нового типа

Южнокорейская секта представит властям список своих членов для обследования на коронавирус

Власти страны полагают, что вспышка инфекции в городе Тэгу и соседней провинции началась именно с членов секты Синчхончжи, службы которой дважды посещала зараженная женщина

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея договорилось с руководством секты Синчхончжи о предоставлении властям полного списка прихожан, который будет использован для проведения масштабного обследования на коронавирус . Об этом сообщил во вторник Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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"Представители Синчхончжи выразили готовность к активному содействию в проведении проверки правительственными учреждениями", - отмечается в сообщении. В штабе отметили, что руководство секты, изначально отказавшееся предоставить список прихожан, пошло на уступки после того, как правительство предупредило о возможности применения принудительных мер в рамках закона, учитывая, что в стране объявлен максимальный уровень эпидемической угрозы.

Власти полагают, что вспышка инфекции в городе Тэгу и соседней провинции началась именно с членов секты Синчхончжи, службы которой дважды посещала зараженная женщина. Выяснилось также, что она посещала врача, но несмотря на характерные симптомы отказалась пройти тест на коронавирус и продолжала вести активный образ жизни, способствуя распространению заболевания.

По состоянию на утро вторника в Южной Корее зарегистрировано 893 случая заражения коронавирусом, семь человек умерли.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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