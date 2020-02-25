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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 81

Среди заболевших - четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за последние сутки увеличилось на семь и достигло 81. Такие сведения приводятся в распространенной во вторник сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая.

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"Из 81 человека, у которого был подтвержден диагноз, 60 пациентов остаются госпитализированными, 19 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом", - уточняется в сообщении.

Среди заболевших - четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые прилетели из Японии в Гонконг чартерным рейсом 22 февраля. В общей сложности в конце прошлой недели местные власти зафрахтовали три борта, которыми было вывезено из японской Иокогамы более 200 местных жителей, находившихся на борту судна. По возвращении все они были отправлены в карантинный центр.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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