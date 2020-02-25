Власти Китая приговорили публициста Гуй Миньхая к 10 годам тюрьмы за шпионаж

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Суд средней ступени города Нинбо (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в понедельник приговорил задержанного в Китае публициста Гуй Миньхая к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом говорится на сайте судебной инстанции.

Согласно приговору, подсудимый признан виновным в "незаконной разведывательной деятельности за рубежом". Решением суда публицист будет "лишен политических прав на пять лет".

Как сообщил суд, Гуй Миньхай согласился с приговором и заявил, что не намерен обжаловать его. По материалам суда, в 2018 году он подал прошение о восстановлении гражданства Китая, однако там не значится, отказался ли он при этом от подданства Швеции.

Гуй Миньхай - публицист и издатель из Гонконга, который распространял книги, содержавшие критику в адрес политического руководства и Коммунистической партии Китая. Он исчез в октябре 2015 года в Таиланде, где проводил отпуск, после чего в иностранных СМИ появилась информация, что его похитили китайские спецслужбы. В январе 2016 в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV) была показана видеозапись, на которой Гуй Миньхай заявил, что вернулся в Китай по собственной воле, чтобы понести ответственность за ДТП с его участием в декабре 2003 года, в результате которого погибла школьница.

Он пробыл в тюрьме два года, а в 2017 году был освобожден. Однако спустя три месяца вновь был задержан в следовавшем в Пекин поезде, где его сопровождали два шведских дипломата.

В ноябре 2019 года правозащитная организация ПЕН-клуб заочно присудила Гуй Миньхаю премию имени Курта Тухольского.