Туристов с лайнера Diamond Princess поместили на 14-дневный карантин в Приморье

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен карантин. К настоящему моменту на борту судна коронавирусом заразился 691 человек, четверо умерли.

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Вернувшиеся в Приморье россияне, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV, помещены на 14-дневный карантин в инфекционную больницу. Всего в медучреждении находятся семь прибывших из Японии туристов, сообщает во вторник пресс-служба правительства края. .

"Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса. В настоящее время российские туристы остаются под наблюдением специалистов медучреждения и территориального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме. В инфекционном стационаре граждане будут находиться в течение 14 дней, где они пройдут все необходимые лабораторные обследования. Все биоматериалы дополнительно будут исследованы в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

По данным Роспотребнадзора, в пунктах пропуска Приморья за минувшие сутки было досмотрено более 2 тыс. человек. Всего же с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.