Бесплатный пляж для инвалидов-колясочников откроют в Дагестане к лету 2020 года

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый на Каспийском побережье и на Северном Кавказе бесплатный пляж для людей, прикованных к инвалидной коляске, откроется в Дагестане в 2020 году. Проект будет реализован Федерацией парусного спорта Дагестана им. Гвоздева при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил ТАСС руководитель проекта, тренер по парусному спорту Магомед Омаров.

Проект "Доступный пляж", предполагающий обустройство пляжа на побережье Каспийского моря на окраине Махачкалы, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Стоимость проекта составляет более 1,3 млн рублей, из них более 955,3 млн рублей составят средства гранта, еще 356,5 тыс. рублей будет вложено инициаторами проекта самостоятельно.

"В рамках проекта мы создаем полностью оборудованный пляж, на котором у людей с ограниченными физическими возможностями будет возможность самостоятельно подъехать к воде и искупаться на специальной плавающей коляске для инвалидов… Мы будем строить специальные площадки, проводить воду, канализацию, создавать всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в России всего шесть подобных пляжей, большинство из них - платные. Наш пляж будет бесплатными, он станет первым на Каспии и на Северном Кавказе. Планируем открыть пляж к июню 2020 года", - сказал Омаров.

По его словам, в рамках проекта планируется приобрести несколько специальных плавающих колясок, построить туалеты, душевые, обустроить специальные площадки, организовать сопровождение отдыхающих спортсменами федерации. Кроме того, на берегу будет создана специальная зона отдыха с шатром и шезлонгами для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Как начинался проект

По словам исполнительного директора федерации Мухтара Омарова, идея создания "Доступного пляжа" появилась около трех лет назад, когда на базу Федерации парусного спорта Дагестана и спортивной школы по водным видам "Каспий", расположенную между Махачкалой и Каспийском, стали приезжать люди с ограниченными физическими возможностями, для которых купание на обычном городском пляже было недоступно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

"Кого-то приносили на руках, кто-то с трудом катил коляску по песку. Мы давали им спасательные жилеты, им помогали дети, которые занимаются парусным спортом. Позже сделали специальный плот из досок от виндсерфинга на пять-шесть человек - на нем можно отвезти подальше от берега, чтобы они могли купаться в чистой воде, а также для того, чтобы избежать нездорового интереса других отдыхающих", - рассказал собеседник агентства.

Для того, чтобы инвалидная коляска могла подъехать к воде, на пляже сделали дорожку из обычных деревянных поддонов. В прошлом году вместо поддонов начали укладывать тротуарную плитку - частично за собственные средства, частично - с помощью администрации Махачкалы. А в прошлом году была подана заявка на участие в конкурсе президентских грантов.

По данным инициаторов проекта, в Дагестане по состоянию на 2019 год проживают около 10 тыс. инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, около 1,5 тыс. из них живут в Махачкале, Каспийске и близлежащих к ним населенных пунктах.