Школы Воронежа возобновили занятия в классах после карантина по ОРВИ и гриппу

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Санитарные врачи Воронежа не продлили карантин в школах Воронежа, с 25 февраля в них возобновили занятия в классах после двухнедельного перерыва из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации Воронежа Никита Чеботарев.

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"Карантин завершен, все школы вышли на занятия. Наблюдение по росту числа заболевших ОРВИ будет продолжено, по итогам мониторинга будут приниматься решения и локально по классам и по образовательным учреждениям", - сказал Чеботарев.

С 11 февраля 121 школа Воронежа, где обучаются более 108 тыс. детей, ушли на карантин по ОРВИ и гриппу из-за резкого роста числа заболевших школьников - эпидпорог среди детей 7-14 лет был превышен почти вдвое, на 91%. Для детей были организованы дистанционные занятия, выданы индивидуальные задания. По рекомендации санитарных врачей две недели не проводили занятия и в учреждениях дополнительного образования, массовые культурные и спортивные мероприятия.